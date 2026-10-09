En el Congreso Internacional Bubalino confirmaron que el frigorífico de Ituzaingó se inaugurará antes de fin de año

La ciudad de Ituzaingó fue sede del 1° Congreso Internacional Bubalino, una jornada que reunió a más de 400 participantes, entre productores, especialistas internacionales y funcionarios.

Durante el encuentro, el ministro de Producción de Corrientes, Walter Chavez, confirmó que la etapa edilicia del nuevo frigorífico local se encuentra totalmente finalizada y que la Provincia trabaja para poner en funcionamiento la planta de faena antes de que concluya el año.

Acompañado por el intendente local, Emilio Nicolás, el titular de la cartera productiva subrayó que la infraestructura frigorífica mixta, dotada de habilitación para tránsito federal, se articulará con las obras logísticas y portuarias impulsadas por el Gobierno provincial para consolidar la cadena de valor de la carne de búfalo y potenciar la exportación.

Proyección internacional y Cuota Hilton

En su intervención, Walter Chavez hizo hincapié en las perspectivas de inserción en los mercados externos."Uno de los principales desafíos es avanzar en la comercialización y aprovechar los cupos internacionales disponibles para la carne de búfalo, particularmente la Cuota Hilton", dijo el funcionario.

"Todos estos elementos que viene trabajando el Gobierno de la Provincia en relación a dotar de infraestructura y logística van a dar respuesta a esa oportunidad que hoy tenemos de poder utilizar esa cuota de exportación", agregó.

A su turno, el intendente Emilio Nicolás valoró el impacto económico directo que genera este tipo de acontecimientos en la economía de la localidad y remarcó la trascendencia estratégica de contar con una planta de faena con alcance nacional.

Articulación institucional y valor agregado

El referente de la Asociación Búfalos del Iberá, Cristian Burna, celebró la convocatoria del congreso y anticipó la realización de nuevos ciclos de capacitación enfocados en la eficiencia productiva, el manejo de costos y la rentabilidad del sector.

El encuentro fue organizado de forma conjunta por el Gobierno de Corrientes, la Asociación Búfalos del Iberá, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unne, el Inta y productores del sector, con la participación de representantes del Gobierno nacional y de diversas provincias para articular políticas de identificación, comercialización y trazabilidad de la producción bubalina.