Cerrarán el paso fronterizo entre Corrientes y Brasil: qué días y en qué horarios

El puente internacional Agustín P. Justo–Getúlio Vargas, que conecta Paso de los Libres, Corrientes, con Uruguayana, Brasil, permanecerá cerrado temporalmente para todo tipo de vehículos durante este sábado 10 de 6 a 7, y el 17 de octubre de 7 a 8. Los cortes durarán una hora cada día por el traslado de efectivos y unidades del Ejército Argentino.

La medida fue informada por la Coordinación del Centro de Frontera Paso de los Libres y responde al traslado de efectivos y vehículos del Ejército Argentino hacia la ciudad brasileña de Uruguayana, en el marco del ejercicio militar denominado “Arandú”.

El segundo corte está vinculado con las operaciones de retorno de las unidades y del personal militar, por lo que las autoridades dispusieron una nueva interrupción del tránsito fronterizo durante una hora.

Durante los períodos establecidos, no podrán circular vehículos por el paso internacional que une a ambos países. Por ese motivo, se recomienda a los conductores tener en cuenta los horarios de cierre al momento de organizar sus viajes.

Desde el Centro de Frontera solicitaron circular con precaución y respetar estrictamente las indicaciones del personal de seguridad que estará trabajando en las inmediaciones del puente.

Las autoridades recomendaron prever posibles demoras y, en caso de ser necesario, ajustar los horarios de salida para evitar inconvenientes durante los operativos militares.