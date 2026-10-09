Poceada Correntina: tres apostadores ganaron más de $214 millones cada uno

La Poceada Correntina tiene tres nuevos ganadores que se llevaron más de $214 millones cada uno. Dos de los afortunados son de Corrientes capital y el tercero, de Gobernador Virasoro.

El premio millonario

Cada ganador del sorteo de ayer recibirá $214.350.807, según informó la organización oficial del juego.

En Corrientes Capital, las apuestas ganadoras se realizaron en las agencias N.º 838 y N.º 842. El tercer cupón fue vendido en la agencia N.º 662 de Gobernador Virasoro.

Modalidades

Desde Lotería Correntina destacaron el nuevo logro y recordaron que también es posible participar de manera digital, asociándose a una agencia oficial y cargando crédito mediante QR.



