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Transmisión en vivo

Corrientes tendrá una pantalla gigante para seguir la vigilia de León XIV con los jóvenes

Se realizará este martes desde las 20 en el atrio de la Iglesia Catedral.

Por El Litoral

Martes, 10 de noviembre de 2026 a las 11:14

Los correntinos podrán seguir en vivo y en pantalla gigante la vigilia de oración del papa León XIV con los jóvenes, que se desarrollará en el Monumento de los Españoles (Buenos Aires). El Arzobispado organizó una transmisión desde la Iglesia Catedral, con invitación abierta desde las 20.

La vigilia de oración será encabezada por León XIV desde las 20.15 en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. Será uno de los momentos centrales de su agenda en Argentina.

El recorrido de León XIV

Durante este martes, el sumo pontífice también viajó a Córdoba, donde celebró una misa a las 10 en el predio de la Escuela de Aviación Militar. 

La agenda del papa en Argentina continuará mañana con una visita a Luján y una misa a las 10 en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego partirá hacia Lima, Perú, para terminar con su primera gira por Sudamérica.

 

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