Una delegación correntina viaja a Luján para la misa de cierre del Papa León XIV

Una delegación de fieles provenientes de diversas comunidades de Corrientes viajó en las últimas horas hacia la ciudad bonaerense de Luján para formar parte de la misa multitudinaria que encabezará este miércoles el Papa León XIV, en lo que constituirá el cierre formal de su gira pastoral por la Argentina.

La celebración litúrgica central está programada para desarrollarse entre las 10:00 y las 12:00. No obstante, la recepción formal de las comitivas y fieles de todo el país comenzará a desplegarse durante la tarde de este martes 10 de noviembre, contemplando una vigilia con espectáculos artísticos, postas de servicios y ofertas gastronómicas.

El testimonio y la fe de la delegación correntina

La presencia de los peregrinos de la provincia responde a una representación coordinada entre distintas parroquias y agrupaciones religiosas locales.

"De cada comunidad vamos 10 miembros, estamos peregrinando a Lujan porque nos dijeron que nos va a tocar caminar", explicó una de las integrantes de la delegación al momento de emprender el viaje. Asimismo, destacó el sentido espiritual de la travesía: "Rezamos mucho cuando pasó de su salud y ahora estamos llevando intenciones de todas las comunidades".

Por su parte, otra de las peregrinas correntinas resaltó el impacto emocional que genera el encuentro con el Pontífice: "Para mí es algo profundo, es como tenerlo a Jesús más cerca, por el clima que se genera entre todos: la espera, la oración, la esperanza de estar unidos como argentinos".

Detalles del operativo de seguridad y cronograma de ingresos

Frente a la masiva concurrencia esperada, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, diseñó un dispositivo especial que contempla restricciones vehiculares, mapas de circulación peatonal y esquemas sanitarios.

Los cortes de tránsito en los accesos a Luján se profundizarán este martes 10 a partir de las 12:00, obligando a los asistentes a completar a pie el último tramo hacia el santuario.

El esquema organizativo establece las siguientes pautas horarias para la concurrencia:

Martes 10 de noviembre (12:00): inicio de los cortes totales de acceso vehicular a la ciudad de Luján.

Martes 10 de noviembre (16:00): habilitación del ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján por estricto orden de llegada.

Martes 10 de noviembre (18:00): apertura del Parque San Martín con festival, vigilia, pantallas gigantes y área gastronómica.

Miércoles 11 de noviembre (00:00 a 06:00): ingreso peatonal exclusivo a la Plaza Belgrano para personas con invitación oficial.

Miércoles 11 de noviembre (10:00 a 12:00): celebración de la Santa Misa presidida por el Papa León XIV.

Durante la jornada del miércoles se prevé además un recorrido oficial del papamóvil por las inmediaciones del predio para permitir el contacto directo del Pontífice con la multitud de fieles.