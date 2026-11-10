¿Regresan las lluvias a Corrientes?: rige alerta amarilla en toda la provincia

Luego de una jornada calurosa en Corrientes y de que al menos cuatro localidades lleguen a niveles extremo de peligro por incendios, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por fuertes tormentas. Rige a partir de este miércoles a la madrugada y se extiende hasta la tarde en toda la provincia.

Las precipitaciones podrían regresar al territorio correntino, en la ciudad de Corrientes se pronostica con un 40% de probabilidad para la madrugada. El número aumenta con el correr de las horas y para la tarde podría alcanzar el 70%, siendo más probable las lluvias.

Qué implica la alerta amarilla

Según el ente nacional, la alerta amarilla indica que: “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”.

En cuanto a la cantidad de lluvia, señalan que se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Con respecto a las temperaturas, para este miércoles se espera que el termómetro ronda los 20°C y los 31°C. En caso de que se registren lluvias, no cambiaría demasiado el escenario ya que para el jueves se pronostica entre 22°C y los 33°C. El calor podría seguir y con más fuerza ya que para el viernes oscilará entre los 35°C y los 25°C.