Una columna de humo cubrió la ruta 43 por la reactivación de un incendio en Corrientes

Una gran columna de humo sorprendió este martes a los conductores que circulaban por la ruta provincial 43, en Corrientes, luego de que se reactivara un incendio en un terreno que había comenzado durante la jornada del lunes. El foco se encuentra a unos 200 metros del empalme con la ruta nacional 12 y en inmediaciones a varios inmuebles.

Según pudo saber El Litoral, bomberos de Santa Ana ya se encuentran trabajando en el lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego avance hacia las propiedades cercanas.

El incendio había sido reportado el lunes, cuando los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Corrientes recibieron una alerta del sistema de emergencias 911 y acudieron a combatir el foco ígneo. Sin embargo, durante este martes las llamas volvieron a activarse y generaron una importante humareda sobre la zona.

EL LITORAL

Riesgo muy alto y extremo en varias localidades

La reactivación del fuego ocurre en un contexto de elevado riesgo de incendios forestales en la provincia. En la ciudad de Corrientes y sus alrededores, el peligro se encuentra en nivel muy alto, debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos registrados en la zona.

Además, cuatro localidades correntinas alcanzaron este martes 10 de noviembre niveles extremos de peligro de incendios forestales. Según el último informe del índice FWI, difundido por el Ministerio de Producción de la provincia, los registros corresponden a Monte Caseros, Mercedes, Esquina y Goya.

Las condiciones meteorológicas mantienen en alerta a distintas zonas de Corrientes ante la posibilidad de nuevos focos ígneos y la rápida propagación de las llamas.