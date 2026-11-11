Bella Vista se prepara para la Fiesta de la Naranja: fechas, artistas y entradas

La XXIII Fiesta de la Naranja y la Diversidad Productiva ya tiene fecha y programación confirmadas. El evento se realizará el 21 y 22 de noviembre en el polideportivo Julio Cossani de Bella Vista, con propuestas para el sector productivo y actividades recreativas para toda la familia.

El lanzamiento oficial tuvo lugar este miércoles en el Salón Verde de Casa de Gobierno, donde se presentaron los detalles de la celebración. Entre las principales actividades se encuentran la tradicional Expo Frutos, las charlas técnicas y el concurso de embaladores, una competencia que reúne a trabajadores de los empaques y pone a prueba sus habilidades.

La intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, destacó que la fiesta permite mostrar la identidad y la producción de la ciudad, además de generar movimiento turístico y económico para las familias productoras.

Por su parte, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, resaltó el trabajo conjunto entre el municipio y las cámaras del sector para fortalecer la propuesta. También señaló que Corrientes mantendrá su actividad turística durante el verano, pese a los inconvenientes que puede generar la creciente del río Paraná.

En tanto, el ministro de Producción, Walter Chavez, recordó que la celebración nació como un reconocimiento a la actividad citrícola y que, con el paso del tiempo, incorporó la diversidad productiva para representar a otros sectores de la economía local.

La grilla de artistas de la Fiesta de la Naranja

La programación musical se distribuirá en dos jornadas. El sábado 21 de noviembre actuarán Piko Frank, Lauta, el Ballet Folclórico, la Orquesta Folclórica, Tobías Francini, Simsónica, Mauri y el Arranque. Además, se realizará la elección de las embajadoras de la fiesta.

El domingo 22 será el turno de Agrupación Marilyn, Los Tipitos, Banda Vinilo, Los Príncipes de Misiones, Los Bofill, Ian Sestagalli y Luciano Creiner.

Cómo comprar las entradas

Desde la organización informaron que las plateas se podrán adquirir exclusivamente de manera online a través de weepas.ar. La plataforma permitirá pagar con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales.

En tanto, el acceso a la Expo Frutos será libre y gratuito.