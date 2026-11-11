Un artista de Corrientes le regaló al Papa una Virgen de Itatí hecha con barro del Paraná y agua bendita

Richar De Itatí le regaló al Papa León XIV una escultura de la Virgen de Itatí hecha con barro de la costa del río Paraná usando una ancestral técnica de cerámica guaraní. Con esta obra, el artista busca recuperar los conocimientos de los pueblos originarios y llevar al Vaticano una de las muestras más representativas de la identidad cultural, histórica y religiosa de la provincia de Corrientes.

La obra de arte, de 30 centímetros de altura, fue entregada en la Nunciatura Apostólica. “Es un regalo que hago en nombre del pueblo correntino y de todos los devotos de la Virgen de Itatí, con la ilusión de que esta imagen tan querida y la tierra de Itatí lleguen a Roma”, explicó el artista.

La escultura combina dos grandes tradiciones correntinas: la alfarería guaraní y la devoción mariana. De Itatí usó barro de las playas de la localidad, donde, de acuerdo a la tradición religiosa, apareció la Virgen hace aproximadamente cuatro siglos.

La escultura se creó usando cordones de arcilla superpuestos, lo que le da una textura corrugada inspirada en restos arqueológicos de la región y fue terminada con una quema a leña en horno de barro. Este proceso también incluye mucílago, una sustancia obtenida de aloe y cactus que se usa para juntar las piezas de arcilla.

De Itatí relató que amasó el barro con agua bendita, encendiendo velas mientras trabajaba en la figura, que ideó como una imagen pensada para los altares domésticos.

La Virgen de Itatí es una de las obras más famosas de su producción y recibió el Premio Estímulo de la Bienal de Arte Sacro en 2023. Una versión que supera el metro de altura se exhibe en el Pabellón de las Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA), como parte de la muestra “Habitar el Misterio. Arte, humanidad y trascendencia”, organizada especialmente para recibir a León XIV.

Esta obra está íntimamente relacionada con la historia de Itatí, localidad que se volvió un centro de peregrinación mariana tras la aparición de la imagen de la Virgen en sus costas. Por ese motivo, ahí se construyó la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, que cada año visitan millones de fieles.

Quién es Richar De Itatí

Richar De Itatí es el nombre artístico de Ricardo Orlando Ortiz, un artista, curador, docente y gestor cultural nacido en Itatí en 1980. Su trabajo incluye escultura, fotografía, grabado, dibujo y pintura, pero desde hace más de una década y media centra su labor en la cerámica de tradición guaraní.

Sus obras forman parte de colecciones privadas e instituciones como el Ñande Mac de Arte Contemporáneo de Corrientes, el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan R. Vidal y el Museo Franklin Rawson de San Juan.

Además, fue seleccionado para participar en el Salón Nacional de Artes Visuales de 2025 y 2026.

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