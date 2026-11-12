Corrientes: controles oftalmológicos gratuitos para detectar la ceguera por diabetes

El Hospital Geriátrico de Corrientes realizará este viernes controles oftalmológicos gratuitos para detectar retinopatía diabética. La atención será de 8 a 12 en el edificio ubicado en Belgrano 1353.

La actividad se enmarca en la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología. Está destinada a pacientes mayores de 60 años y contará con cupos limitados.

Los interesados deberán inscribirse en el primer piso del hospital al llegar y serán atendidos por orden de llegada. El servicio de Oftalmología estará a cargo de la doctora Mariel Fernández March.

Por qué es importante el control

La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que puede afectar la visión y no suele presentar síntomas durante sus primeras etapas. Por eso, se recomienda que las personas con esta enfermedad realicen controles al menos una vez al año.

Después del examen, los pacientes recibirán información sobre su salud ocular según los resultados obtenidos. Los especialistas aclararon que la visión puede permanecer ligeramente borrosa durante aproximadamente una hora, por lo que recomiendan no conducir luego del control.



