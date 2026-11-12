Lanzan una colecta solidaria para el plomero que cayó de diez metros en Corrientes

La Asociación Correntina de Plomeros y Sanitaristas inició una colecta solidaria urgente para asistir a la familia del operario que sufrió una grave caída desde diez metros de altura mientras ejecutaba trabajos particulares en una concesionaria de automóviles ubicada sobre la avenida Independencia.

De acuerdo con los reportes médicos, el trabajador permanece internado en la unidad de cuidados intensivos con un cuadro delicado de salud, tras sufrir una fisura de cráneo además de fracturas en la clavícula, un brazo y una pierna.

"Se armó una colecta de alimentos no perecederos y dinero para afrontar lo que se viene, ya que él se queda sin trabajar por un tiempo", explicaron referentes de la entidad sectorial al dar a conocer la campaña.

El desamparo laboral de los trabajadores independientes

Desde la organización aclararon que, si bien el operario accidentado no integra formalmente el padrón de socios, decidieron intervenir ante una situación de vulnerabilidad que advierten con frecuencia en el rubro.

"Son profesionales que trabajan en forma independiente y sin una cobertura social, al tener un accidente de tal magnitud queda desamparado tanto su familia y él sin poder trabajar por un tiempo", remarcaron desde la Asociación Correntina de Plomeros y Sanitaristas.

En ese sentido, precisaron que la ayuda fue canalizada directamente hacia el entorno íntimo del paciente: "Se colocó los datos de la esposa para que directamente le llegue a ella la ayuda económica en su cuenta y los alimentos no perecederos en su domicilio".

Cómo colaborar con la familia del trabajador

Quienes deseen sumarse a la campaña solidaria pueden hacerlo a través de las siguientes vías habilitadas directamente por sus allegados: