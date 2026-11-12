Calor en Corrientes: se registró una sensación térmica de 42.5°C

Corrientes vivió una de las jornadas más calurosas de la primavera, la sensación térmica alcanzó los 42.5°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este jueves se pronosticaba un incremento en el termómetro y se espera que para los próximos días se mantenga en alza.

Pese a las advertencias por tormentas en Corrientes, estas no se cumplieron y en la jornada se pudo sentir una gran presencia del calor. La temperatura máxima se registró a las 15 y alcanzó los 34.1°C con una sensación térmica de 42.5°C.

Sin embargo, a las 18 seguía en alta. Con una temperatura de 33.3°C y una sensación térmica de 40.3°C, teniendo en cuenta los datos del SMN. Estos niveles superan a los registros normales para época, ya que las máximas medias del mes de noviembre son de 29.7 °C y las mínimas los 18°C.

La sensación térmica es la temperatura que percibe el cuerpo humano (expresada en grados Celsius), la cual no siempre coincide con la temperatura real que marca el termómetro. En esta jornada se produjo una gran diferencia.

Qué se espera para los próximos días

Lejos de cambiar el panorama, para este viernes en Corrientes se esperan máximas de 35°C y mínimas de 25°C. Se repite esta situación el sábado cuando las temperaturas oscilarán entre los 31°C y los 21°C. Para esta última jornada el ente nacional prevé tormentas con un 40% de probabilidad durante la tarde y noche.