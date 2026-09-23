Antes del fin de semana llega el calor a Corrientes con temperaturas superiores a los 30°C

Con el ingreso de los vientos por el sector norte, a partir de este jueves se espera un aumento de la temperatura. Se prevé que el calor se quede durante el fin de semana con máximas que superen los 30°C. Se pronostican precipitaciones.

El termómetro ya marcó un descenso en la jornada del miércoles, sin embargo, para este jueves la máxima rondará los 30°C y la mínima los 12°C. Para este viernes se pronostica 28°C y 15°C, con cielos algo nublados.

Arribo de precipitaciones

Mientras que el sábado, los termómetros podrían rondar los 26°C y 17°C se espera el ingreso de lluvias con una probabilidad de 10 y 20 milímetros aproximadamente de agua caída, dependiendo de los sectores de la provincia, según los datos de Agromet.

“Las lluvias empiezan recién el sábado. Según indican los pronósticos van a ser más intensas el domingo al sur y el próximo martes en el centro de la provincia”, explicó a El Litoral, la ingeniera Carolina Fernandez López, doctora en recursos naturales y observadora meteorológica.

Las precipitaciones podrían continuar el domingo con tormentas aisladas y temperaturas que rondan los 26°C a los 16°C. Al igual que el lunes, las lluvias con baja probabilidad vuelve a estar en los pronósticos del SMN.

Según los datos actuales del ente nacional, para el martes oscilará entre los 23°C y los 22°C. Las precipitaciones se desarrollarán con mayor intensidad en el centro de la provincia, con acumulados que podrían llegar a los 60 milímetros.