Una ciudad correntina recuperó tres piedras que guardan casi 400 años de historia

Un hallazgo histórico sorprendió a un equipo de trabajadores municipales de Santo Tomé, Corrientes, que logró localizar y rescatar tres piedras antiguas durante una nueva intervención destinada a recuperar y preservar el patrimonio de la ciudad.

El procedimiento se realizó con especial cuidado para conservar las piezas, que permanecían en el olvido y representan un testimonio material de los primeros tiempos de la comunidad. Su recuperación permitirá poner en valor elementos vinculados con los orígenes de la localidad.

Desde el Municipio destacaron que el hallazgo forma parte de un trabajo sostenido para reconstruir la memoria histórica santotomeña y acercar a los vecinos a sus raíces. La iniciativa busca reconocer el legado de quienes fundaron la ciudad y conservar los objetos que dan cuenta de ese pasado.

Trabajo de recuperación

Las tres piedras fueron recuperadas en el marco de un proyecto que apunta a preservar testimonios de una historia que se aproxima a los 400 años. De esta manera, las piezas se suman al patrimonio local como parte de la identidad de Santo Tomé.

Con estas tareas, la ciudad continúa avanzando en la recuperación de elementos históricos que permiten reconstruir sus orígenes y mantener viva la memoria de sus fundadores.