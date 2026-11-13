La Unne confirmó su receso anual desde el 16 de diciembre hasta el 31 de enero de 2027

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) dispuso oficialmente el cronograma de su receso anual administrativo, que regirá desde el próximo 16 de diciembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027 inclusive.

La medida fue formalizada este viernes mediante la Resolución Rectoral Nº 11143/2026, rubricada por el rector Omar Larroza.

De acuerdo con la normativa institucional, durante ese período permanecerán cerradas las oficinas de Mesa de Entradas y Salidas del Instituto Rectorado, así como de los institutos y carreras dependientes.

Asimismo, quedará suspendido el ingreso de todo tipo de trámite digital, exceptuando únicamente aquellas diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a terceros o a la casa de estudios.

La disposición establece además la suspensión general de los plazos administrativos durante la vigencia del receso, "excepto en los procedimientos de llamados a concursos de cargos vacantes dispuestos por Resoluciones RES – 20268910, 10403, 10650, 10874, 10907, 10917, 10952 y 10994 – REC # Unne mientras estos se encuentren en trámite; y DISPONER que los plazos de los procesos concursales se reanudarán automáticamente a partir del 15 de febrero de 2027".

Licencias del personal nodocente y cierre del edificio del Rectorado

La resolución rectoral regula el esquema de descanso anual y las guardias operativas indispensables para el funcionamiento financiero de la universidad: