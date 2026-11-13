Inscripciones en la Unne 2027: fechas, requisitos y cómo anotarse por SIU-Guaraní

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) habilitará este lunes 16 de noviembre el primer período formal de inscripción para aspirantes al ciclo lectivo 2027.

Esta instancia inicial será unificada para todas las unidades académicas de la institución y permanecerá abierta hasta el lunes 21 de diciembre de 2026 inclusive, a las 23:55 horas.

El trámite se gestionará íntegramente de forma virtual mediante la plataforma oficial de inscripciones de la universidad o ingresando con usuario propio al sistema SIU-Guaraní 3, en la sección Trámites – Inscripción a propuestas.

Desde la casa de estudios indicaron que la modalidad busca agilizar la confección del legajo personal de cada ingresante.

Este primer turno abarca la totalidad de las carreras de las facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias Veterinarias, Odontología, Medicina, Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Arquitectura y Urbanismo, Humanidades, Ciencias Económicas, Ingeniería y Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura. Asimismo, incluye al Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología y al Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias.

Documentación obligatoria y validación de legajos

Para completar la postulación, que posee carácter de Declaración Jurada, los aspirantes deberán adjuntar en formato digital y legible los siguientes documentos:

Documento Nacional de Identidad (DNI): último ejemplar vigente emitido por el Renaper (frente y dorso en un mismo archivo). Los extranjeros sin DNI deberán cargar pasaporte, mientras que los ciudadanos del Mercosur presentarán su cédula de identidad.

Fotografía tipo carnet: imagen digital de 4×4 cm con fondo blanco en formato PDF (no se aceptarán selfies).

Acreditación de estudios secundarios: título de Nivel Medio original, constancia de título en trámite o certificado de finalización sin adeudar materias. Quienes tengan asignaturas pendientes deberán adjuntar una constancia escolar que las detalle.

Carnet de vacunación: copia de frente y dorso con datos visibles que certifiquen la aplicación de la vacuna Doble Adulto Bacteriana o Triple Bacteriana .

Ciclos de Complementación: imagen del título universitario legalizado ante la DNGU o título terciario legalizado por el ministerio provincial correspondiente.

Una vez enviada la solicitud, cada unidad académica confirmará la recepción al correo electrónico declarado por el estudiante. En caso de detectarse archivos dañados o ilegibles, se otorgará un plazo específico para subsanarlos bajo apercibimiento de desestimar la inscripción.

Para quienes ingresen adeudando materias del nivel medio, la normativa universitaria fija como límite el 30 de abril de 2027 para presentar el certificado de finalización de estudios y el 17 de diciembre de 2027 como fecha definitiva para entregar la documentación completa, bajo sanción de baja automática de la carrera.

Cronograma del segundo período de inscripción en 2027

Para aquellos aspirantes que no logren registrarse en esta primera etapa, la Unne dispuso un segundo turno a comienzos de 2027 con fechas diferenciadas según cada unidad académica: