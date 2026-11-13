Tras el intenso calor, rige doble alerta por tormentas en Corrientes

Tras de una jornada de intenso calor, con una sensación térmica que superó los 39°C en la ciudad de Corrientes, se espera la llegada de tormentas a distintos puntos de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta meteorológica para este sábado, con advertencias de nivel naranja y amarillo.

Posible llegada de tormentas

La alerta naranja estará vigente durante la mañana y la tarde del sábado para Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas fuertes y algunas severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 80 y 120 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Solo por la tarde

Por otra parte, durante la tarde también estará vigente una alerta amarilla para Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

En estas localidades se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, que podrían provocar precipitaciones intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Para estas zonas se prevén valores de lluvia acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque también podrían ser superados de manera puntual.

De esta manera, gran parte de Corrientes tendrá condiciones de inestabilidad durante el sábado, con especial atención en las localidades bajo alerta naranja por la intensidad que podrían alcanzar las tormentas.