Detectaron un cardumen de manduré y prohibieron la pesca en la costanera de Corrientes

Por la presencia de un cardumen de manduré cuchara (Sorubim lima) en las aguas del río Paraná, el Gobierno de Corrientes dispuso una veda extraordinaria de pesca en un sector de la Costanera General San Martín de la capital provincial. La restricción es a partir de este viernes e incluye Punta San Sebastián y Punta Tacurú.

La medida fue establecida mediante la Disposición N° 1249 de la Dirección de Recursos Naturales y comenzó a regir desde las 12 de este viernes 13 de noviembre. La prohibición alcanza todas las modalidades de pesca en el tramo comprendido entre las calles Buenos Aires y 25 de Mayo, inclusive.

Los sectores alcanzados por la veda

Dentro del área restringida se encuentran Punta San Sebastián y Punta Tacurú, dos de los sectores más concurridos por los pescadores de la ciudad. La decisión busca evitar la captura de los ejemplares mientras permanezcan concentrados cerca de la costa, una situación que los vuelve especialmente vulnerables.

El manduré cuchara es un pez de agua dulce característico de la cuenca del Paraná. Se trata de una especie de bagre que se distingue por su cabeza achatada y su hocico alargado en forma de pala, características que le dan su nombre popular.

Desde la Dirección de Recursos Naturales solicitaron a la comunidad respetar la disposición y colaborar con la protección de los recursos pesqueros del río. Además, aclararon que las referencias geográficas incluidas en el mapa difundido junto con la normativa tienen carácter orientativo.