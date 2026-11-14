Corrientes: el Consejo de Veterinarios busca sumar más profesionales matriculados

El Consejo de Médicos Veterinarios de Corrientes lleva adelante una campaña para ampliar la cantidad de profesionales matriculados en la provincia. Según explicaron, la inscripción es obligatoria por ley para ejercer y constituye una de las principales funciones de la institución.

El organismo fue creado por la Ley Provincial 3775/83, que le asigna la tarea de regular, controlar y acompañar el ejercicio de la actividad. Su presidente, Hernán Torres Carmagnola, sostuvo que la gestión busca fortalecer la representación del sector y defender el trabajo de los profesionales.

La matrícula es obligatoria para ejercer

De acuerdo a lo que establece la normativa contar con un título universitario no es suficiente para ejercer legalmente. El artículo 8 determina que los veterinarios deben inscribirse en la matrícula que administra el Consejo.

Durante el primer año de gestión, la institución registró un aumento del 10% en la regularización de profesionales que mantenían deudas. Torres Carmagnola también destacó que trabajan para incorporar nuevos matriculados mediante las sedes distribuidas en distintos puntos de Corrientes.

El Consejo ofrece facilidades para abonar la matrícula, con opciones de pago mensuales o anuales. Además, quienes están inscriptos acceden a descuentos en cursos de formación y beneficios derivados de convenios con otras instituciones.

Como parte de la campaña, la secretaria del organismo, Teresa Ayala, brindó una charla a estudiantes de los últimos años de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unne. La actividad apuntó a informarles sobre la obligatoriedad de la matrícula antes de comenzar a ejercer.

Ayala, quien también es docente de esa facultad, planteó que la inscripción permite fortalecer la organización del sector y reunir a los profesionales bajo un marco legal común. También remarcó la importancia de que los futuros egresados conozcan ese requisito antes de incorporarse al ejercicio profesional.



