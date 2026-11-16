El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) aprobó los nuevos planes de estudios que entrarán en vigencia a partir del ciclo lectivo 2027, estableciendo una duración de cuatro años para sus carreras e incorporando el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau).

Tras esta instancia inicial, las resoluciones serán elevadas al Consejo Superior de la Unne para su tratamiento y ratificación definitiva, tras lo cual continuarán con el circuito de validación formal ante las autoridades educativas nacionales para obtener la correspondiente aprobación ministerial.

La decana de la unidad académica, Moira Carrió, precisó que la reforma abarca a la totalidad de las cinco carreras de grado dictadas en la institución: Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Relaciones Laborales y Licenciatura en Comercio Exterior.

"Nuestra Facultad avanza en la renovación de su oferta académica. Una de las principales novedades es la incorporación del Sacau", destacó la autoridad universitaria.

Subrayó que "la actualización representa una transformación integral de la propuesta académica de la Facultad, con carreras organizadas en cuatro años, contenidos renovados y nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, orientadas a responder a los desafíos actuales de las profesiones y del mundo del trabajo".

Primera unidad académica de la Unne en adaptar su oferta al SACAU

Con la aprobación de estos cinco diseños curriculares, Ciencias Económicas se convirtió en la primera facultad de la Unne en adecuarse al nuevo esquema nacional de créditos universitarios, ubicándose en sintonía con experiencias pioneras impulsadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (Unlp), la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

"Como institución, tenemos el desafío de formar profesionales que no solamente cuenten con una sólida preparación técnica, sino que también sean capaces de comprender el contexto en el que se desempeñan, adaptarse a los cambios y actuar con responsabilidad y compromiso social", sostuvo Moira Carrió.

En esa misma línea, la decana reafirmó el rol institucional en el nordeste argentino: "Ciencias Económicas continúa fortaleciendo su propuesta de formación universitaria, con el compromiso de ofrecer una educación pública de calidad, actualizada y vinculada con las necesidades de la región y del país".

Revisión de contenidos y acompañamiento a los estudiantes actuales

Desde la casa de estudios explicaron que la reforma fue el resultado de un trabajo colectivo desarrollado por las comisiones de actualización curricular junto a docentes, estudiantes, graduados y equipos técnicos mediante encuestas y talleres de análisis.

"También comprende una revisión de los contenidos y de las experiencias formativas, buscando fortalecer la vinculación entre los conocimientos académicos, la formación práctica y las competencias necesarias para el ejercicio profesional", indicó Carrió al detallar el alcance pedagógico del cambio.

Por último, la Facultad de Ciencias Económicas avanzará ahora en la definición de los mecanismos de articulación y transición con los planes vigentes para acompañar las trayectorias académicas del alumnado actual. Mediante el Sacau, la cursada reconocerá el tiempo total de dedicación del estudiante, contemplando tanto las horas de clase con acompañamiento docente como el estudio independiente, los trabajos prácticos, los proyectos y demás instancias de aprendizaje autónomo.