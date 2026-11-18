El Hospital José Ramón Vidal de Corrientes incorporó un ecógrafo de última generación que permitirá ampliar los estudios disponibles en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes. El equipamiento fue donado por Droguería del Sud S.A. y presentado este miércoles con la participación del ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, y el director ejecutivo del hospital, Horacio Sotelo.

El nuevo dispositivo cuenta con transductores lineales para partes blandas, convexo, endocavitario y mini convexo, que permiten realizar estudios de mayor complejidad. Entre sus prestaciones incluye elastografía, Doppler pulsado, Doppler color y Doppler 3D, herramientas que facilitarán la evaluación de distintas patologías abdominales, tiroideas, de partes blandas y ginecológicas.

El jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Martín Valdez, destacó que la incorporación representa un “salto sustancial” en la tecnología disponible en el hospital. Según explicó, el equipo suma prestaciones con las que anteriormente no contaban, especialmente para el diagnóstico de patologías vasculares.

Además, el ecógrafo incorpora un módulo de inteligencia artificial con herramientas destinadas a optimizar el flujo de trabajo y hacer más eficiente el proceso diagnóstico.

Valdez también señaló que la incorporación beneficiará a los pacientes y a la formación de los profesionales. En el Hospital Vidal funciona una residencia médica, por lo que contar con tecnología de estas características permitirá que los futuros especialistas se capaciten en una institución pública con equipamiento de última generación.