El futuro sambódromo municipal de Santo Tomé podría incorporar tecnología para generar energía a partir del sol y reutilizar el agua de lluvia. La propuesta ingresó al Concejo Deliberante y plantea sumar criterios de sustentabilidad ambiental a la obra, con el objetivo de reducir los costos de funcionamiento y aprovechar los recursos naturales.

Diseño sustentable desde el inicio

La iniciativa busca que estas alternativas sean consideradas mientras el proyecto todavía se encuentra en desarrollo. Según los impulsores, incorporar estos sistemas desde las primeras etapas permitiría evitar modificaciones estructurales posteriores y reducir los costos que implicaría instalar la tecnología una vez finalizada la construcción.

Uno de los ejes principales es la generación de energía solar mediante paneles fotovoltaicos. La propuesta contempla ubicarlos en las futuras cubiertas de las tribunas, edificios de servicios, estacionamientos cubiertos u otros sectores que reúnan las condiciones técnicas necesarias. La electricidad producida podría abastecer total o parcialmente las instalaciones del predio.

Además, se plantea analizar la posibilidad de incorporar baterías para almacenar la energía generada. De esta manera, se buscaría disminuir la dependencia de la red eléctrica convencional, reducir los gastos municipales y contribuir a bajar las emisiones contaminantes, especialmente durante eventos de gran concurrencia como los carnavales.

El otro punto central está relacionado con el aprovechamiento del agua de lluvia. Para eso, proponen instalar canaletas, filtros y cisternas que permitan recolectar y almacenar el agua para utilizarla posteriormente en tareas que no requieran agua potable.

Entre los destinos posibles mencionan la descarga de sanitarios, la limpieza de espacios comunes y el riego de los sectores verdes. El proyecto también contempla dispositivos de bajo consumo de agua e iluminación LED para mejorar la eficiencia de las instalaciones.

Evaluación, obra y próximos pasos

La propuesta no se limita a sugerir la incorporación de estos sistemas. También solicita al Departamento Ejecutivo Municipal información sobre la factibilidad técnica y económica, los costos de instalación y mantenimiento, y la posibilidad de acceder a programas provinciales o nacionales de financiamiento.

Otro de los puntos que buscan conocer es si los planos actuales contemplan las condiciones estructurales y de orientación necesarias para instalar paneles solares, así como la superficie disponible para captar agua de lluvia y la capacidad de almacenamiento que podría alcanzar el predio.

El futuro sambódromo se construye por etapas, a partir de un convenio de cooperación entre el Gobierno de Corrientes y la Municipalidad de Santo Tomé. En la etapa actual están previstos los trabajos de movimiento y acondicionamiento del terreno y la construcción de una pista asfáltica. Más adelante se proyecta sumar iluminación, tribunas y cerramiento perimetral.

El proyecto fue presentado el jueves 12 de noviembre y pasó a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Urbanismo e Higiene, Salud y Educación del Concejo Deliberante. Además, se acordó conformar una comisión integrada por concejales y funcionarios municipales que recorrerá el predio para evaluar la factibilidad de la iniciativa.

La intención es que, si los estudios determinan que es viable, las instalaciones de energía solar y captación de agua de lluvia puedan incorporarse al proyecto ejecutivo y al cronograma de obra. Así, el sambódromo no solo sería un espacio destinado a los carnavales, sino también una infraestructura pensada para ahorrar recursos y promover prácticas de cuidado ambiental.