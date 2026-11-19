Luego de varios días de inestabilidad, Corrientes vuelve a estar bajo doble alerta meteorológica por tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia amarilla para gran parte del territorio provincial y elevó a nivel naranja el riesgo para Ituzaingó y San Miguel.

Según el organismo, las condiciones de inestabilidad se desarrollarán entre la madrugada y la mañana de este viernes, con la posibilidad de tormentas de variada intensidad y fenómenos que podrían generar complicaciones en distintas localidades.

Alerta amarilla: qué se espera

Para las zonas bajo alerta amarilla, el SMN anticipó tormentas fuertes y algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Alerta naranja: las zonas más comprometidas

En Ituzaingó y San Miguel, donde rige la alerta naranja, se esperan tormentas fuertes y/o severas, con mayor intensidad de los fenómenos meteorológicos.

El pronóstico advierte sobre abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En estas localidades, los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros en algunos sectores.