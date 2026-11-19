De estar al borde de la muerte a convertirse en un perro especializado en detectar restos humanos en el Nea. La historia de Valerion es un ejemplo de recuperación y superación que comenzó con un rescate en las calles de Misiones y terminó con una certificación internacional.

El animal, un mestizo de aproximadamente tres años, fue encontrado por el oficial ayudante Juan Emanuel Nauschuetz Díaz y su esposa, la oficial auxiliar Noelia Gisel Britez, ambos integrantes de la Policía de Misiones. Cuando lo rescataron, atravesaba una enfermedad que había puesto en riesgo su vida y presentaba graves lesiones en la piel.

La pareja decidió darle una segunda oportunidad y comenzó un tratamiento veterinario en el Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMuSA), que se extendió durante cuatro meses. Con el paso del tiempo, Valerion logró recuperarse y se convirtió en un integrante más de la familia. Sus rescatistas ya tenían experiencia ayudando a animales abandonados, aunque él fue el primer perro al que decidieron darle un hogar.

Lo que comenzó como un rescate terminó abriendo una nueva posibilidad. Juan Emanuel, quien integra la Dirección Guardia de Infantería y es instructor especializado en canes K-9, descubrió las aptitudes del animal y, junto a su esposa, inició un proceso de entrenamiento para convertirlo en un perro detector de restos humanos.

La preparación comenzó en diciembre de 2025 y tuvo su instancia decisiva entre el 12 y el 14 de noviembre de este año, durante el sexto Seminario Internacional de Canes de Detección de Restos Humanos, bajo la instrucción del especialista en odorología forense Mario Rosillo.

Allí, Valerion superó distintas evaluaciones y consiguió la certificación internacional. Las pruebas incluyeron la detección de olores asociados a restos humanos en vehículos, la identificación de rastros de sangre previamente lavada en espacios cerrados y búsquedas en grandes extensiones de terreno.

También debió demostrar que podía ignorar elementos distractores, como carne de pescado, para concentrarse exclusivamente en los olores que debía identificar. Cuando encuentra el objetivo, realiza una marcación activa mediante ladridos.

Durante el seminario utilizaron, además, tecnología proveniente de Suiza: polímeros especiales capaces de absorber olores de muestras biológicas por transferencia, lo que permite desarrollar entrenamientos sin manipular directamente las muestras originales.

Uno de los tres únicos perros certificados del NEA

Con esta acreditación, Valerion se convirtió en uno de los tres únicos canes de la región NEA con certificación internacional en detección de restos humanos. Se trata de una especialidad que puede aportar información clave en investigaciones criminales y colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas.

Para sus guías, sin embargo, el logro tiene un significado que va mucho más allá de la formación policial. El perro que alguna vez encontraron enfermo y en condiciones críticas ahora cuenta con una preparación especializada y la posibilidad de ayudar a otras personas.

"Para nosotros fue un orgullo. Lloramos, como los padres cuando ven que su hijo logra algo importante. Él es especial para nosotros", expresó Juan Emanuel al recordar el momento en que Valerion obtuvo su certificación.

El matrimonio explicó que eligió esta especialidad pensando también en las familias que buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Así, aquel perro que recibió una segunda oportunidad hoy está preparado para cumplir una tarea que puede resultar fundamental en investigaciones y búsquedas complejas.