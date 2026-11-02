Corrientes: rescataron a un yacaré que estaba sobre la Ruta 12

La Policía de Corrientes informó este lunes que un yacaré fue rescatado sobre la Ruta Nacional 12, en la localidad de San Cosme.

El procedimiento se realizó en el acceso al cementerio local durante la madrugada del lunes, donde efectivos acudieron al lugar y realizaron tareas de señalización preventiva y regulación del tránsito para evitar que el ejemplar fuera embestido por algún vehículo.

Posteriormente, Bomberos Voluntarios de San Cosme capturaron y resguardaron al animal, que fue trasladado y liberado en una zona de esteros, en su hábitat natural, lejos de la ruta y de la zona urbana.

Según informó la Policía, durante el operativo no se registraron personas lesionadas, accidentes viales ni daños materiales.

La intervención se concretó tras el aviso de los vecinos y la actuación conjunta del personal policial y los bomberos, que permitió retirar al yacaré de la calzada y evitar posibles incidentes.