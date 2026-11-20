La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) abrió la preinscripción para una nueva edición de la Tecnicatura Universitaria en Apicultura, una carrera de pregrado diseñada para profesionalizar el sector en toda la región del Nordeste Argentino (NEA) mediante la articulación entre conocimientos productivos y sostenibilidad ambiental.

La propuesta académica integra formación teórica y práctica en áreas clave como producción, sanidad, calidad, gestión y comercialización de productos de la colmena. Tras el éxito de su primera edición —que superó los 60 inscriptos de distintas localidades regionales, en su mayoría productores que buscaron profundizar su capacitación técnica—, la unidad académica resolvió lanzar una nueva cohorte.

La coordinadora de la carrera y docente investigadora de la FCA-UNNE, Cristina Salgado, destacó la relevancia estratégica de esta formación. "Es una oferta académica directamente relacionada a una actividad en constante crecimiento", dijo.

En ese sentido, explicó que la apicultura posee un alto potencial para el desarrollo local y regional, demanda bajos costos de inversión y genera empleos indirectos, aunque enfrenta como limitante la escasez de recursos humanos calificados.

Fechas de inscripción, modalidad y plan de estudios

La carrera tiene una duración de cinco cuatrimestres (dos años y medio) y se organiza en torno a cuatro ejes centrales: Producción, Sanidad, Calidad y Organización y Gestión, con un plantel docente integrado por especialistas de instituciones académicas, de investigación y extensión de todo el país.

Para los interesados en cursar la nueva edición, la casa de estudios estableció el siguiente cronograma:

Preinscripción: ya se encuentra habilitada a través del formulario digital dispuesto por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne.

Reunión informativa: se realizará el próximo viernes 27 de noviembre bajo modalidad virtual.

Inscripción definitiva: se llevará a cabo del 1 al 21 de diciembre.

Validez nacional y alcance del título

El título de técnico universitario cuenta con validez en todo el territorio argentino, aprobado mediante la Resolución N° 2017-96-APN-ME del Ministerio de Educación de la Nación.

De acuerdo con la normativa vigente, los egresados estarán capacitados para ejecutar tareas de manejo, gestión y comercialización en empresas apícolas, producir material vivo con genética regional resistente a enfermedades para optimizar rindes e interpretar análisis de calidad de los productos de la colmena.

Además, podrán diseñar y evaluar medidas sanitarias de prevención en apiarios, participar en programas de desarrollo rural y colaborar en muestreos destinados a la investigación y el control de enfermedades.