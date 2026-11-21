El Hospital Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal” de Corrientes concretó por primera vez una lisis tubaria por vía laparoscópica, un procedimiento que representa un nuevo avance en la incorporación de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas en la institución.

La intervención marca un paso importante en el desarrollo de prácticas médicas que buscan mejorar la atención de las pacientes y reducir las complicaciones asociadas a las cirugías convencionales.

Menos riesgos

Según informaron desde el hospital, este tipo de procedimiento permite disminuir los riesgos quirúrgicos, acortar los tiempos de internación y favorecer una recuperación posquirúrgica más rápida.

El logro fue destacado por la institución como resultado del trabajo en equipo, el compromiso y la dedicación de los profesionales de la salud que participaron de la intervención.

De esta manera, el Materno Neonatal continúa incorporando nuevas técnicas y herramientas para fortalecer la atención médica y avanzar hacia procedimientos cada vez menos invasivos.