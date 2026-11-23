Un total de 1.410.000 turistas recorrieron distintos destinos de Argentina durante el fin de semana largo, lo que generó un impacto económico directo de $332.557 millones. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento estuvo marcado por las escapadas cortas, las fiestas populares y las propuestas culturales y deportivas.

En comparación con el mismo feriado de 2025, la cantidad de viajeros disminuyó un 17,4%. Sin embargo, la diferencia también estuvo vinculada con la duración del descanso: este año fueron tres días, mientras que el año pasado había sido de cuatro.

La estadía promedio fue de dos días, por encima de los 1,8 registrados durante el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días de noviembre de 2025. En tanto, el gasto diario por turista alcanzó los $118.770, con una caída real del 3,1% interanual.

El gasto total también mostró una contracción: fue un 30,3% menor en términos reales que durante el mismo período del año pasado. Según el informe, incidieron la menor cantidad de viajeros, los viajes más breves y un consumo más moderado.

Corrientes, entre las provincias más elegidas

En el ranking nacional, Corrientes se ubicó en el séptimo puesto entre las provincias más visitadas. El nivel de reservas hoteleras rondó el 50% en el conjunto del territorio, aunque el mayor interés turístico se concentró en los Esteros del Iberá y la región de pesca del Paraná Sur.

La agenda de celebraciones y actividades en distintas localidades también contribuyó al movimiento. En Bella Vista se realizó la 23ª Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva, mientras que Mocoretá fue sede de la 33ª Fiesta Departamental de la Citricultura.

Por su parte, Paso de la Patria organizó el primer Encuentro de Raíces Diversas y Empedrado recibió a coleccionistas y aficionados en un encuentro de autos clásicos. En Paso de los Libres, las actividades por el Día de la Tradición y la Música sumaron propuestas criollas y espectáculos.

En Corrientes capital, el Congreso Internacional Sambawings reunió a bailarines y participantes vinculados con la cultura del carnaval entre el 20 y el 22 de noviembre. También hubo espectáculos en el Teatro Oficial Juan de Vera, visitas guiadas y actividades gratuitas en espacios públicos.

De esta manera, los atractivos naturales, la pesca deportiva y las fiestas regionales fueron algunos de los principales motores de las escapadas turísticas en la provincia.