Una propuesta inmersiva desembarca este viernes en La Unidad con recorridos virtuales por los paisajes de la provincia, realidad aumentada y espacios para fotografías. Se trata de Experiencia Zeppelin una nueva propuesta que combina tecnología, entretenimiento y promoción turística. La entrada cuesta $2.000 y todo lo recaudado será destinado al Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

La atracción ofrece un vuelo simulado de unos minutos en el que los participantes podrán recorrer virtualmente distintos puntos turísticos correntinos, a través de una experiencia inmersiva que busca recrear la sensación de sobrevolar algunos de los escenarios más emblemáticos del territorio.

El recorrido incluye el uso de lentes de realidad aumentada para conocer la historia del edificio de La Unidad, además de estaciones de fotografías digitales que permitirán retratarse junto a escenarios y personajes típicos de Corrientes.

La iniciativa cuenta con la participación de estudiantes de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), quienes se incorporaron al proyecto mediante capacitaciones y pasantías vinculadas a la actividad turística.

Costo de la entrada

La entrada tendrá un valor de $2.000 y se podrá adquirir exclusivamente a través de la plataforma digital Puerto Vip. El dato destacado de la propuesta es su finalidad solidaria: el 100% de lo recaudado será destinado a la cooperadora del Hospital Pediátrico Juan Pablo II.