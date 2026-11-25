La palmera de Bonpland, una especie que crece exclusivamente en una zona de Corrientes y enfrenta riesgo de extinción, será el eje de una jornada de concientización en Paso de los Libres. La actividad se realizará el próximo lunes, a las 9.30, en la Escuela Técnica Amalia del Valle Herrera de Aguirre.

La propuesta está dirigida a estudiantes secundarios e invitados especiales, con el objetivo de difundir el valor ecológico de esta especie y promover prácticas para conservar sus poblaciones. La iniciativa lleva como lema Conocer para valorar, valorar para proteger.

La organización está a cargo de la Dirección de Medio Ambiente municipal, junto con investigadoras del Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone, Conicet-Unne) y personal del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa). El proyecto busca vincular la identidad de la localidad con la protección de este patrimonio natural.

La especie, cuyo nombre científico es Butia noblickii, es endémica de la provincia y crece en zonas de arenales. También es conocida como yatay de Bonpland, una denominación que remite al lugar donde se recolectaron las primeras muestras para describirla científicamente.

Su nombre común fue propuesto por la Fundación Hábitat y Desarrollo en homenaje al pueblo y al naturalista francés Aimé Bonpland, quien estudió la flora sudamericana durante sus expediciones por el continente.

Una especie amenazada y con pocas áreas protegidas

Según los datos disponibles, la mayor parte de las poblaciones de esta palmera se encuentra en terrenos privados. A nivel estatal sólo existen dos áreas protegidas, que son pertenecientes al Ejército Argentino: la Reserva Urbana de la Defensa El Cocal y la Reserva Natural de la Defensa Campo General Ávalos.

También cuenta con protección en la reserva privada Tres Cerros, propiedad de las compañías Forestal Argentina y Masisa. Sin embargo, su distribución limitada y las amenazas sobre su hábitat mantienen a la especie en una situación de riesgo.

En 2014, la palmera de Bonpland fue declarada Monumento Natural Municipal del departamento de Paso de los Libres. Y, desde 2021, integra la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn).