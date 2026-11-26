00Autoridades legislativas y provinciales presentaron la cuarta edición del certamen nacional de fotografía “Iberá, Corazón Correntino”.

La inscripción rige desde este jueves hasta el 18 de febrero de 2027. Las 24 obras elegidas se expondrán en abril en la Legislatura.

Voces de la presentación y articulación institucional

Durante el acto de lanzamiento se destacó el valor del certamen para difundir el patrimonio natural y turístico de Corrientes, en el marco del centenario del edificio legislativo y los nueve años del Parque Nacional Iberá en 2027.

El vicegobernador y presidente del Senado, Pedro Braillard Poccard, valoró la continuidad de la iniciativa impulsada por Sofía Brambilla, resaltó el rol del Iberá y el trabajo conjunto con organizaciones como la Fundación Rewilding para reimplantar y proteger especies, y evocó la creación de los parques provincial y nacional a partir de la donación de más de 100.000 hectáreas del matrimonio Tompkins.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, subrayó que consolidar un destino turístico demanda políticas sostenidas, leyes y conciencia ciudadana a largo plazo, y destacó el acompañamiento legislativo a una propuesta centrada en uno de los humedales más importantes del mundo.

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, resaltó la trayectoria de más de una década del Comité Iberá, el posicionamiento de Corrientes como productora de naturaleza y la posibilidad de que las obras premiadas tengan exhibición permanente en espacios públicos o galerías.

La organizadora del certamen, Sofía Brambilla, agradeció el respaldo parlamentario, del Ejecutivo y de las ONG vinculadas al Iberá, recordó que el concurso nació durante su etapa como diputada nacional y señaló que la convocatoria queda abierta en las redes institucionales.

Plazos, requisitos técnicos y selección

El concurso cuenta con un jurado integrado por los fotógrafos Leopoldo Bayol y Juan Pablo Silva Alemán (“Palo”) y un cronograma definido para la inscripción, evaluación y muestra.

La convocatoria inició este jueves 26 y se extenderá hasta el jueves 18 de febrero de 2027. Los interesados deben solicitar el formulario a infocorazoncorrentino@gmail.com y pueden enviar hasta 5 fotografías en formato .jpg a 300 dpi, con un título de hasta 140 caracteres y dimensiones no inferiores a 1400 x 2200 píxeles, admitiéndose retoques o ediciones que no alteren la imagen original.

El jurado elegirá 24 fotografías, con fallo inapelable y sin obligación de fundamentar, que se difundirán el 12 de marzo de 2027; desde ese día y hasta el 19 de marzo el público votará con “Me gusta” en Instagram ( @corazoncorrentino ) para definir el premio popular, que se anunciará al día siguiente.

Las 24 imágenes seleccionadas integrarán una exposición itinerante del 9 al 23 de abril de 2027 en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura de Corrientes (Salta 545, Corrientes Capital).