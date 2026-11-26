La obra de la escuela del barrio Ponce, en la ciudad de Corrientes, entró en su etapa final y estará lista para los primeros días de diciembre. El edificio está previsto para quedar operativo de cara al ciclo lectivo 2027, según confirmó el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, en diálogo con El Litoral.

“Ya estamos por recibir la obra en los primeros días de diciembre. Seguramente se va a habilitar en el ciclo lectivo 2027”, señaló Breard al referirse al avance de los trabajos y a los plazos previstos para la entrega del establecimiento.

Consultado sobre las tareas que todavía restan para completar el edificio, indicó que los trabajos pendientes son principalmente la incorporación de mobiliario y algunos retoques de pintura, por lo que la construcción se encuentra en la etapa de finalización.

Qué incluye el nuevo edificio escolar

El proyecto contempla un establecimiento educativo de dos plantas, con alrededor de 12 aulas, un área administrativa, un salón de usos múltiples y patio techado. Además, incluye obras complementarias para mejorar el acceso, como cordón cuneta y ripio, con una superficie estimada de entre 2.000 y 2.100 metros cuadrados.

La construcción comenzó alrededor de 2020 con financiamiento nacional y un presupuesto inicial de $78 millones, pero atravesó distintas dificultades que demoraron su ejecución. Entre ellas, los efectos de la pandemia de Covid-19, el encarecimiento de los costos por la inflación y problemas vinculados al contrato original.

Durante el desarrollo de los trabajos, la empresa a cargo solicitó en dos oportunidades prórrogas contractuales. Sin embargo, las dificultades económicas y administrativas derivaron en la rescisión del vínculo, lo que obligó a reorganizar el esquema para completar el edificio.

La provincia retomó la obra con fondos propios

En febrero de 2025, el Gobierno provincial realizó un nuevo llamado a licitación para finalizar los trabajos pendientes, con un presupuesto oficial de $1.090.474.325. La apertura de sobres se concretó el 18 de marzo de ese año y, posteriormente, la Provincia asumió la continuidad de la obra con recursos propios, tras la interrupción de la financiación nacional.

En abril de 2026, El Litoral había informado que la construcción registraba un avance cercano al 80%, mientras que en julio se proyectaba su conclusión para la etapa final del año.

Con la finalización prevista para diciembre y la habilitación proyectada para el ciclo lectivo 2027, el establecimiento busca dar respuesta a una demanda de la comunidad del barrio Ponce, que espera contar con un edificio propio para el desarrollo de las actividades educativas.