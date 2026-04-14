Escuela del Ponce: la obra avanza en un 80% y estiman que estará lista a mitad de año

La obra del Colegio Secundario “José María Ponce” avanza a un 80% y se encamina a su finalización luego de cinco años desde su inicio. Según confirmaron a El Litoral, los trabajos restantes podrían concluir antes del segundo cuatrimestre de este año, lo que permitiría contar con el edificio terminado dentro de unos meses.

El Subsecretario de Infraestructura Escolar de la provincia de Corrientes. Emilio Breard, señaló a El Litoral: “Tenemos un avance del 80 porciento. Seguramente vamos a iniciar el segundo cuatrimestre ahí”.

Antecedentes

El proyecto comenzó en 2020 con un presupuesto inicial de 78 millones de pesos, pero a lo largo del tiempo sufrió múltiples complicaciones. Entre ellas, se destacan los efectos de la pandemia de Covid-19 y el impacto de la inflación, que encarecieron los costos y ralentizaron el ritmo de construcción.

Durante estos años, la empresa constructora a cargo solicitó en dos oportunidades la prórroga de su contrato. Sin embargo, las dificultades económicas y administrativas derivaron finalmente en la rescisión del vínculo, lo que obligó a redefinir el esquema de ejecución de la obra.

Ante este escenario, la obra pasó a manos del Gobierno provincial, que en febrero de 2025 realizó un nuevo llamado a licitación con un presupuesto oficial de $1.090.474.325 para completar lo que faltaba de la obra. La apertura de sobres se concretó el 18 de marzo de ese mismo año.

Con este nuevo proceso, las autoridades buscan garantizar la finalización del edificio y dotar al barrio Ponce de una infraestructura educativa adecuada. La culminación de la obra representa una demanda histórica de la comunidad, que espera contar con un espacio propio y en condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.