Un gato fue rescatado en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Corrientes luego de ser atropellado y quedar con múltiples fracturas. El animal necesita una cirugía de urgencia y la organización Ayudando Animales Corrientes busca reunir $430.000 para cubrir la intervención, la colocación de una placa y los estudios necesarios.

El rescate comenzó después de que integrantes de la organización recibieran un aviso sobre la presencia del gato en una vivienda del barrio. Según contaron, el animal había aparecido en el lugar y se arrastraba, por lo que decidieron intervenir para asistirlo.

Tras ser revisado, se confirmó que tiene una fractura de fémur y necesita ingresar a cirugía. La operación está prevista para este viernes, por lo que sus rescatistas buscan reunir el dinero cuanto antes para poder afrontar los gastos veterinarios.

“Rescatamos un gatito chocado del barrio Santa Lucía. Nos dieron aviso de que apareció en una casa y se arrastraba”, contaron desde la organización al solicitar ayuda para el animal.

Necesitan ayuda para sostener los rescates

Ayudando Animales Corrientes tiene actualmente más de 100 gatos bajo su cuidado, además de colaborar con un refugio que alberga a otros 40 felinos. También tienen 10 perros, por lo que necesitan asistencia permanente para cubrir la alimentación y los cuidados de todos los animales.

Además de la colecta para la operación, desde la organización solicitaron donaciones de alimento balanceado y recordaron que tienen gatitos en adopción, incluidos animales de un año en adelante que esperan encontrar una familia.

Quienes quieran colaborar con los gastos médicos del gato rescatado o ayudar a sostener los rescates pueden realizar una transferencia al siguiente alias: rescate.ayuda.pay