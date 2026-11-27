La crecida de los ríos Paraná y Uruguay vuelve a generar preocupación en Corrientes. Los últimos registros de la Prefectura Naval Argentina muestran que todos los puertos correntinos comenzaron a subir. Los registros de Prefectura Naval Argentina, analizados por El Litoral, en Garruchos, creció 7,08 metros en cinco días y luego en Ituzaingó quedó a 10 centímetros de la alerta.

Subas en los puertos del Paraná

En la costa del río Paraná, Corrientes Capital registró una altura de 5,67 metros, frente a los 5,63 metros del día anterior. Si bien todavía se encuentra por debajo del nivel de alerta, establecido en 6,50 metros, la tendencia es ascendente. En Paso de la Patria, el río llegó a los 5,78 metros, también por debajo de su nivel de alerta de 6,50 metros.

Uno de los incrementos más notorios se registra en Ituzaingó, donde el Paraná pasó de 2,35 metros el miércoles a 3,13 metros el jueves y alcanzó los 3,40 metros en el último registro. De esta manera, quedó a apenas 10 centímetros del nivel de alerta, fijado en 3,50 metros. En Itatí, en tanto, llegó a los 6,12 metros, luego de registrar 5,88 metros un día antes. Su nivel de alerta está establecido en 6,80 metros. Por su parte, en Itá Ibaté alcanzó los 5,26 metros, frente a un nivel de alerta de 7 metros.

El Uruguay, cerca de los niveles de alerta

La situación del río Uruguay también genera atención por las importantes subas registradas en diferentes localidades correntinas. Uno de los casos más llamativos se presenta en Garruchos, donde alcanzó los 11,98 metros y quedó a solo dos centímetros del nivel de alerta, establecido en 12 metros. Actualmente, el puerto se encuentra estacionado.

La crecida del Uruguay en Garruchos

La variación resulta significativa: el lunes el río estaba en 4,90 metros, por lo que creció 7,08 metros en apenas unos días. En Santo Tomé también se produjo un incremento importante. El río llegó a los 10,98 metros, muy cerca del nivel de alerta de 11,50 metros. El martes se encontraba en 5,98 metros, lo que representa una suba de cinco metros.

En Alvear, el Uruguay alcanzó los 8,14 metros, mientras que en La Cruz llegó a los 7,96 metros. En ambos puertos, el nivel de alerta está fijado en 9,50 metros. Por su parte, en Yapeyú registró 7,12 metros, también frente a un nivel de alerta de 9,50 metros. En Paso de los Libres, la altura llegó a los 6,45 metros, a poco más de un metro del nivel de alerta de 7,50 metros.

Pronósticos

El escenario mantiene la atención sobre la evolución de ambos cursos de agua. Los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA) y de la Entidad Binacional Yacyretá anticipan que los niveles continuarán en ascenso, por lo que las próximas jornadas serán importantes para seguir de cerca el comportamiento de los ríos.

A este panorama se suma que, hace dos días, Yacyretá volvió a abrir las 18 compuertas del vertedero principal. La medida se produjo luego de las lluvias registradas a comienzos de la semana en las altas cuencas, que incrementaron los aportes de agua hacia el sistema del Paraná.

De esta manera, Corrientes sigue de cerca la evolución de los dos principales ríos que atraviesan la provincia, especialmente en las localidades donde las alturas ya se encuentran próximas a los niveles de alerta.