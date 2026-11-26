El río Paraná registró un marcado repunte en Ituzaingó, donde creció casi un metro en menos de 24 horas y se aproxima nuevamente al nivel de alerta. La suba se da luego de la apertura de las compuertas de Yacyretá y en un contexto de aumento de los caudales por las precipitaciones registradas en la cuenca.

Según el último reporte de Prefectura Naval Argentina, el río pasó de 2,35 metros a 3,13 metros en Ituzaingó, una suba de 78 centímetros en menos de un día. El nivel de alerta en ese puerto está fijado en 3,50 metros, por lo que actualmente se encuentra a 37 centímetros de alcanzarlo.

En este contexto, la Entidad Binacional Yacyretá emitió este miércoles el Alerta Hidrológico Nº 07, en el que advirtió sobre una tendencia ascendente de los caudales afluentes al embalse, producto de las lluvias registradas en la cuenca de aporte. Para los próximos días se prevé que los niveles aguas abajo de la Central acompañen esa evolución.

De acuerdo con las estimaciones disponibles, en Ituzaingó los niveles del río podrían ubicarse entre los 2,80 y 3,20 metros durante los próximos días, mientras que en Ayolas permanecerían por encima de los niveles de alerta e inundabilidad.

Cómo están los demás puertos de Corrientes

En Ita Ibaté, el Paraná también se encuentra en crecida y registra una altura de 5 metros, aunque todavía lejos de su nivel de alerta, establecido en 7 metros.

En Corrientes Capital, el río se ubica en 5,64 metros y por el momento mantiene una tendencia descendente. La misma situación se registra en otros puertos de la provincia, Paso de la Patria marca 5,70 metros, Itatí 5,95 metros y Bella Vista 5,75 metros.

En Goya, en cambio, el río Paraná permanece por encima del nivel de alerta. El último registro indica 5,37 metros, con el río estacionado, frente a un nivel de alerta fijado en 5,20 metros.

Desde Yacyretá señalaron que se mantiene un monitoreo permanente de la situación hidrológica y remarcaron que la evolución de los niveles dependerá de las condiciones meteorológicas y de los caudales afluentes. Además, anticiparon que continuarán informando a la población ante cualquier modificación en el comportamiento del río.