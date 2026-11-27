La crecida del Uruguay mantiene en alerta a Santo Tomé, donde la Municipalidad continúa con la restricción de acceso al Paseo Costero Papa Francisco por el avance del agua. La medida preventiva se sostiene ante el rápido incremento de la altura del río y la cercanía con el nivel de alerta.

Según los últimos registros, el Uruguay alcanzó los 10,98 metros, mientras que el nivel de alerta está establecido en 11,50 metros. De esta manera, se encuentra a apenas 52 centímetros de alcanzar ese umbral.

La evolución del río muestra una suba significativa en pocos días. El martes se encontraba en 5,98 metros y actualmente llegó a los 10,98 metros. Además, registra un ritmo de crecimiento de aproximadamente cuatro centímetros por hora, una situación que mantiene la preocupación por su comportamiento.

Ante este escenario, el Municipio dispuso el cierre total y preventivo del Paseo Costero Papa Francisco para evitar riesgos y resguardar a quienes circulan por el sector.

Mientras continúa la restricción, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la altura del río y de la evolución de los distintos puertos de la zona, en un contexto de creciente del Uruguay en diferentes localidades correntinas.