Sorteó su motocicleta para cubrir gastos y deudas vinculadas al rescate y cuidado de animales. La ganadora es Noemí del Carmen Gramajo, con el número 534, pero Laura Correa, de la organización Paso de la Patria S.O.S., aún no logra contactarla. Además, perdió el acceso a sus cuentas habituales de redes sociales y necesita ayuda para difundir el resultado.

La iniciativa surgió como una forma de afrontar las deudas acumuladas por los rescates, la atención veterinaria y el cuidado de animales. Sin embargo, tras realizar el sorteo, Correa se encontró con una dificultad que complica la difusión: perdió el acceso a sus cuentas habituales de Instagram y Facebook, desde donde durante años comunicaba los casos, pedidos de ayuda y novedades de la organización.

“No puedo dar con la dueña de la moto de la rifa y ahora sin mi Instagram de siempre, es muy complicado”, expresó Laura a El Litoral, quien busca que la noticia llegue a la ganadora y también a quienes quieran seguir acompañando su trabajo solidario.

La rescatista explicó que depende de la colaboración de la gente para continuar con su tarea y que la pérdida de sus perfiles habituales dificultó el contacto con quienes seguían sus publicaciones y contribuían a los distintos rescates.

Cómo contactarse y ayudar a difundir

Para recuperar la comunicación con quienes acompañaban a Paso de la Patria S.O.S., Laura Correa habilitó nuevas vías de contacto. Quienes conozcan a Noemí del Carmen Gramajo, o puedan ayudar a compartir el resultado del sorteo, pueden comunicarse a través de:

Instagram: @pasodelapatrias.o.s

Facebook: Laura A Correa

La búsqueda apunta a que la ganadora pueda recibir su premio y a que la tarea de rescate animal continúe contando con el apoyo de la comunidad.