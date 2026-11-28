Una nueva propuesta turística y educativa busca consolidarse en el corazón de la provincia de Corrientes. Aventura Iberá, ubicado sobre la Ruta Nacional 118 en el Portal San Antonio, presentó su proyecto, con el objetivo de fortalecer el turismo en el corredor Los Tres Pueblos y acercar a visitantes y estudiantes a la naturaleza. La iniciativa apunta a trabajar articuladamente con Caá Catí, Loreto y San Miguel, y propone un espacio destinado a la educación ambiental, la interpretación del territorio y el desarrollo de experiencias vinculadas al patrimonio natural y cultural correntino.

En diálogo con El Litoral, Catalina Mancedo explicó que la presentación realizada buscó dar a conocer el proyecto, sus objetivos y la manera en que pretenden vincularse con los prestadores turísticos de las localidades cercanas.

"Lo que hicimos fue una presentación ante los prestadores de servicio,algunas autoridades provinciales y municipales del corredor turístico Los Tres Pueblos, que son las tres localidades con las cuales queremos trabajar mediante sus servicios turísticos en Caá Catí, Loreto y San Miguel", señaló.

Reciben escuelas y grandes contingentes

Uno de los principales diferenciales de Aventura Iberá es su infraestructura, diseñada para recibir grupos de hasta 120 personas y facilitar el acceso de colectivos y medios de transporte de gran porte.

El complejo cuenta con una zona de acampe, comedor con cocina, áreas recreativas, baños, fogón y espacios destinados a la interpretación, entre ellos el Centro de Interpretación Jesuítico-Guaraní y el Centro de Interpretación del Iberá.

La propuesta también contempla actividades como paseos en lancha, kayak, avistaje de fauna, senderismo, bicicleta, astroturismo y experiencias relacionadas con la cultura correntina, sus costumbres y gastronomía.

"El Aventura Iberá es un complejo que cuenta con una zona de acampe, un comedor con cocina para 120 personas, tiene un acceso por la Ruta 118 en el cual es fácil llegar con un colectivo, algo que nos diferencia muchísimo de los otros portales de acceso", detalló Mancedo.

En ese sentido, remarcó que la infraestructura constituye una de las principales fortalezas del emprendimiento privado, especialmente por las posibilidades de recibir instituciones educativas y grupos numerosos.

"Vamos a ser el único complejo destinado para recibir escuelas y grandes contingentes, por lo que es nuestra infraestructura nuestra gran fortaleza y, por supuesto, nos ayuda muchísimo a que más personas puedan conocer el Iberá", sostuvo.

Potenciar el turismo

El proyecto apunta a generar una articulación con los prestadores turísticos de las tres localidades que conforman el corredor Los Tres Pueblos, con el propósito de sumar servicios, impulsar el desarrollo local y ampliar las experiencias disponibles para quienes visiten el Parque Iberá.

Mancedo explicó que buscan posicionarse como un centro de referencia en educación ambiental y como un espacio de introducción a los Esteros, debido a su cercanía con el Portal San Antonio.

"Son las localidades en las cuales queremos impulsar este proyecto, por el objetivo que es posicionarnos como un centro de referencia de educación ambiental y también de introducción a los Esteros del Iberá, ya que estamos al lado del Portal San Antonio del Gran Parque Iberá", explicó a El Litoral.

La presentación ante prestadores y autoridades fue un paso para compartir las expectativas del emprendimiento y avanzar en una modalidad de trabajo que permita integrar los servicios turísticos de la región.

Una experiencia educativa en contacto con la naturaleza

Aventura Iberá busca sumar una propuesta diferente con experiencias que combinan naturaleza, aprendizaje, recreación y cultura.

"Se suma a la oferta turística de Corrientes brindando una experiencia completamente nueva dentro de lo que es el producto turístico Iberá, que es poder brindar una experiencia educativa en contacto con la naturaleza y, por supuesto, con el Iberá", expresó Mancedo.

Con su ubicación sobre la Ruta Nacional 118 y una infraestructura pensada para grupos numerosos, el complejo apuesta a ampliar las posibilidades de acceso al parque, especialmente para escuelas e instituciones, y a crecer junto a las localidades que integran el corredor turístico.