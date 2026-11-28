El cielo cubierto y las jornadas con escasa presencia de sol marcaron buena parte del último mes en Corrientes. De acuerdo con los registros de la estación meteorológica Corrientes Aero, entre el 28 de octubre y el 26 de noviembre de 2026 solamente hubo dos días completamente despejados, el 1 y el 10 de noviembre.

El dato fue proporcionado a El Litoral por la doctora en recursos naturales y observadora meteorológica, Carolina Fernández López, de los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) a través de un convenio. En el que reúne las observaciones realizadas en las estaciones meteorológicas convencionales. La información permite observar cómo se comportó la cobertura nubosa durante los últimos 30 días y por qué las jornadas completamente despejadas fueron poco frecuentes en la capital correntina.

Fernández López, explicó a este medio que: "Según lo que se puede observar, en Corrientes tuvimos solo dos días completamente despejados".

Sobre las mediciones contó que: "En todas las estaciones del Servicio Meteorológico, las que son convencionales y que tienen el personal que es el observador meteorológico, a cada hora exacta registran la cobertura de nubes", explicó la profesional.

Además, detalló que las observaciones contemplan distintos tipos de nubosidad, según la altura a la que se encuentran las nubes: bajas, medias y altas. Esto permite obtener un registro más completo de las condiciones del cielo.

El fenómeno de El Niño y las condiciones de humedad

La persistencia de jornadas nubladas puede analizarse en relación con las condiciones atmosféricas que atraviesa la región. Entre los factores mencionados se encuentra el fenómeno de El Niño, asociado al calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que puede modificar los patrones de circulación atmosférica en Sudamérica.

En Corrientes estas condiciones pueden favorecer una mayor disponibilidad de humedad y la formación de nubosidad, además de aumentar las posibilidades de precipitaciones y tormentas.

De todos modos, la cobertura de nubes no significa necesariamente que haya lluvias durante toda la jornada. Un cielo puede permanecer cubierto durante varias horas sin que se registren precipitaciones.

Los datos de Corrientes Aero muestran así un período de marcada presencia de nubosidad, con apenas dos jornadas completamente despejadas en el intervalo analizado.

(VT)