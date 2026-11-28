La Unidad fue escenario de una propuesta inédita: su primera exposición de autos históricos y especiales de consuno con el mejor rock de los 70, los 80 y los 90, ademas de un broche de oro de alta distinción materializado bajo la forma de música de cámara.



Organizada por el propio complejo y enmarcada en los festejos por el primer aniversario de este paseo característico de Corrientes, la muestra marcó el debut del espacio dentro del conservacionismo automotor.



No es un detalle menor el lugar donde se desplegó la exhibición. El complejo La Unidad se levanta sobre el solar donde antiguamente funcionó la cárcel N.º 1 de Corrientes. Que el predio celebre su primer año de vida abierta a la comunidad reuniendo piezas de colección de distintas épocas le dio a la jornada un clima particular: un espacio transformado en punto de encuentro cultural, familiar y patrimonial.

La convocatoria reunió a coleccionistas y entusiastas llegados desde distintos puntos de la región, con representantes de Corrientes, Ituzaingó, Santa Ana, Resistencia, Colonia Benítez, Reconquista y Riachuelo. En total, 22 vehículos de distintas generaciones conformaron un recorrido visual por la evolución del automóvil y la pasión de quienes los mantienen vivos.



Veintidós incunables que cautivaron a la gente por calidad y variedad, ya que el catálogo reunido en La Unidad combinó piezas de origen, vehículos populares, deportivos y preparaciones especiales según los siguientes tópicos:



Referentes angulares del siglo pasado: Sobresalieron un Ford T voiturette de 1924, un Chevrolet Phaeton 1930, un Kaiser Carabela de 1960 y un Chevrolet Bel Air de 1953, verdaderos imanes para quienes buscaban líneas emblemáticas de otras décadas.



* Potencia e íconos deportivos: El auto más potente de la expo fue un Dodge GTX con motor V8 de 1977, que aportó la cuota máxima de fuerza mecánica. Junto con el "muscle car", el recorrido incluyó una pick-up Volkswagen Kombi de 1979, un Escarabajo Käfer alemán de 1960, un Ford Falcon de 1962 importado de Estados Unidos y varias Torino coupé de distintas generaciones.

El sello italiano: La escudería Fiat tuvo presencia destacada con una coupé 1500 de 1967, un 128 IAVA de 1980 y un Fiat 600 de competición equipado con motor de Fiat Uno, sumando el atractivo de la preparación y la pista.



El regreso del "Vampiro": Entre las piezas que más llamaron la atención destacó la vuelta del "Vampiro", un singular Ford T "Speedster" vinculado a la histórica Fuerza Limitada. Fabricado en Detroit en 1919 y acondicionado para competición en los años veinte por artesanos de la provincia de Buenos Aires, este velocista en su momento famoso por haber ganado distintas carreras de regularidad aportó un capítulo de pura historia mecánica regional.



Público, música retro y el cierre sinfónico.



Más allá de las carrocerías, los cromados y las fichas técnicas, la exposición se vivió como un paseo social y cultural, ambientado con música retro musicalizada por un DJ y coronado en su punto de mayor plenitud artística por la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes.



En definitiva, la exposición fue un rotundo éxito de público y maridó a la perfección con el espíritu de La Unidad, un recinto donde la mancomunión de las pasiones humanas tiene como denominador común la preservación de la historia.