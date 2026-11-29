El Gobierno de Corrientes lanzó oficialmente este domingo las ediciones de la Canasta Navideña 2026 y la Canasta Porá 2026, dos combos promocionales destinados a cuidar el poder adquisitivo de las familias correntinas durante las fiestas de fin de año, con valores fijados en $14.900 y $15.490, respectivamente.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo provincial, ambas propuestas comerciales "representan un ahorro de más del 48% respecto a los precios de góndola" en los comercios minoristas.

Asimismo, se detalló que tanto la Canasta Navideña como la Canasta Porá estarán disponibles para los consumidores entre el 1 y el 31 de diciembre en más de 70 puntos de venta distribuidos en distintos municipios de todo el territorio provincial.

Canasta Navideña 2026: los 7 productos por $14.900

La propuesta festiva tiene un costo final de 14.900 pesos e incluye 7 artículos tradicionales de la mesa de fin de año:

Sidra etiqueta blanca: Botella de 710 cc o 720 cc. (Marcas Real, La Farruca, La Victoria, Del Valle, Tunuyán y La Quintana).

Ananá fizz: Botella de 710 cc o 720 cc. (Marcas Real, La Farruca, La Victoria, Del Valle, Tunuyán y La Quintana).

Gaseosa: Botella de 1,5 litros o 2 litros. (Marcas Coca Cola, Pepsi, Seven Up y Miranda).

Pan dulce: Paquete de 400 gramos o 700 gramos. (marcas elaboración propia, Las Colonias, Panygal, Veneciana, Nevares, Bonafide, Don Satur, Limido, Electo, Buon Natale, Caricias, Paind’aro, Delipan, Caceres y Don Juan)

Budín: Unidad de 170 gramos, 180 gramos o 250 gramos. (Marcas elaboración propia, Las Colonias, Gaona, Nevares, Bonafide, Don Satur, Veneciana, Electo, Buen Natale, Panygal, Paind’aro, Budimark, Caricias, y Valenciano).

Turrón de maní: Unidad de 60 gramos, 80 gramos o 120 gramos. (Marcas Arcor, Georgalos, Lheritier, Bonafide, Palmesano, Noel, Torroni, Fiesta, Paulista y Namur).

Garrapiñadas: Paquete de 60 gramos u 80 gramos. (Marcas Arcor, Georgalos, Lheritier, Bonafide, Palmesano, Noel, King, Fiesta, Paulista, Namur, y Alteza).

Canasta Porá 2026: los 12 productos básicos por $15.490

Por su parte, la Canasta Porá orientada al abastecimiento familiar cotidiano tiene un valor de 15.490 pesos y está integrada por 12 alimentos de primera necesidad:

Leche entera: Envase por 1 litro. (Marcas Tregar, Ilolay, Plenty, Cotapa, Manfrey – L3N y Apóstoles).

Arvejas: Envase tetra por 340 gramos. (Marcas Doña Pupa, 3 Arroyos, Molto, Inalpa, y Monte Nevi).

Galletitas: Paquete por 303 gramos o 315 gramos.

Mate cocido: Caja por 25 saquitos. (Marcas Taragüi, Unión, Vélez, Playadito, Litoral y Rosamonte)

Aceite: Botella por 900 cc. (Marcas Legítimo, Alsamar, Cocinero y Florencia).

Harina 000: Paquete por 1 kilogramo. (Marcas Favorita, Morixe, Cañuela, Bruning, Iman, Florencia, e Invicta

Yerba mate: Paquete por 500 gramos. (Marcas Romance, Playadito, Yemaype, Mañanita, Clareando, Primicia y Don Justo)

Mayonesa: Envase por 250 gramos. (Marcas Hellmans, Menoyo, Cada día, Dánica, Dánica de Fiesta).

Arroz largo fino: Paquete por 1 kilogramo. (Marcas Sencillo, Ñangapiri, Cari, Karai, La Correntina, Ala, Primor, Prodigio, Gran Libra, y Chaja).

Fideos guiseros: Paquete por 500 gramos. (Marcas Don Guido, Favorita, Primer Precio, Providencia, y Estrella del Paraná).

Puré de tomate: Envase por 520 gramos. (Marcas Vigente, La Huerta, Doña Pupa, Baggio, Sabores del Valle y Salsati).

Azúcar: Paquete por 1 kilogramo. (Marcas Matdul, Delmic, Dulsan, AG, Providencia, Los Cuatro y Primer precio).

Comercios adheridos