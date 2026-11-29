El río Paraná atraviesa una nueva fase de ascenso frente a las costas de la localidad correntina de Itatí, donde la última medición oficial de la Prefectura Naval Argentina registró una altura de 6,37 metros, manteniendo una marcada tendencia creciente que ya provoca el avance del agua sobre sectores ribereños.

En las últimas horas comenzaron a circular imágenes captadas durante la noche que evidencian cómo la onda de crecida cubrió parte del paseo costero y comenzó a afectar zonas bajas del barrio Ibiray, áreas históricamente vulnerables ante los primeros repuntes del cauce.

Este nuevo incremento hidrométrico se produce poco más de un mes después de otro episodio crítico en la región, oportunidad en la que el río alcanzó un pico máximo de 8,32 metros, escenario que mantiene en estado de alerta preventiva a los vecinos y autoridades locales ante la posibilidad de que la suba continúe durante los próximos días.

Frente al avance del agua sobre espacios públicos y sectores próximos a la orilla, se recomienda a la población evitar circular por zonas anegadas o con escasa visibilidad nocturna y mantenerse informada a través de los partes oficiales de la autoridad marítima.

El impacto del repunte en Paso de la Patria y la Capital

En paralelo a la situación registrada en Itatí, la onda de crecida del río Paraná también generó ascensos en los puertos ubicados aguas abajo dentro del territorio provincial:

Paso de la Patria: el hidrómetro local trepó hasta los 6,07 metros , acercándose al umbral de evacuación fijado en 7 metros .

Corrientes Capital: el nivel del río experimentó un incremento de 0,08 metros en el último registro, alcanzando los 5,90 metros (con nivel de evacuación establecido también en 7 metros).

*Con información de Noticias Itateñas