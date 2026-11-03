Lluvias de octubre en Corrientes: Ituzaingó registró el acumulado más alto con 440 milímetros

Las lluvias de octubre dejaron importantes registros en distintos puntos de la provincia de Corrientes. Según los datos difundidos por el Ministerio de Producción, analizados por El Litoral, Ituzaingó fue la localidad donde más precipitaciones se registraron, con 446 milímetros. Le siguieron Gobernador Virasoro, con 424,6 milímetros, y San Borjita, con 419 milímetros.

El relevamiento también mostró valores elevados en otras localidades. San Miguel acumuló 318 milímetros, Santo Tomé alcanzó los 303, Saladas llegó a 300 y Pellegrini registró 289,5 milímetros. En tanto, en el Iberá cayó 256 milímetros y Monte Caseros, 230.

Archivo Marcos Mendoza

En el centro y sur provincial, Concepción registró 220 milímetros, Mercedes 209,8, Paso de los Libres 196,9 y La Cruz 194,8. Por su parte, Itá Ibaté contabilizó 190 milímetros y Curuzú Cuatiá, 180.

En la ciudad de Corrientes se registraron 164 milímetros durante octubre, el mismo valor que en Bella Vista. También se informaron 168,5 milímetros en Chavarría, 161 en Yataití Calle y 147 en Esquina.

En el otro extremo del relevamiento, Sauce acumuló 133 milímetros y Goya presentó el registro más bajo de la provincia, con 92 milímetros durante el mes.

Los acumulados anuales

Archivo Marcos Mendoza

Además, el informe difundió una segunda columna de precipitaciones acumuladas en lo que va del año, cuyos valores más altos correspondieron a Gobernador Virasoro, con 1.674,4 milímetros; Ituzaingó, con 1.647,6; y San Borjita, con 1.497,5 milímetros. En Esquina se contabilizaron 1.348,6 y en Pellegrini, 1.322,5 milímetros.

Entre los demás registros acumulados se destacaron Santo Tomé, con 1.308,5 milímetros; San Miguel, con 1.273,8; Saladas, con 1.267,1; Curuzú Cuatiá, con 1.257; Monte Caseros, con 1.254,9; y en el Iberá, con 1.251,1 milímetros.

El informe también consignó acumulados de 1.185,4 milímetros en Concepción, 1.173,1 en Chavarría, 1.165,7 en Goya, 1.112 en Sauce y 1.094,2 en Paso de los Libres. En Corrientes capital, el valor informado fue de 1.080,4 milímetros.

Los registros restantes correspondieron a Mercedes, con 1.057 milímetros; Yataití Calle, con 1.041,5; Itá Ibaté, con 965,3; La Cruz, con 957; y Bella Vista, con 933,2 milímetros.