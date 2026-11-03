Goya prohíbe a los “trapitos” y regula su actividad en eventos

A través de la Resolución N° 1388, el intendente Mariano Hormaechea promulgó la Ordenanza N° 2.320 sancionada por el Concejo Deliberante de Goya, que prohíbe la actividad no autorizada de los llamados "trapitos" o cuidacoches en el ejido urbano de la ciudad.
La iniciativa del Ejecutivo comunal fundamenta la necesidad de resguardar las normas de convivencia social y responder a los recurrentes reclamos vecinales provocados por el cobro coercitivo y unilateral de tarifas informales por el aparcamiento en la vía pública.
Entre los puntos de mayor conflicto identificados por las autoridades figuran espacios de constante afluencia comunitaria como la Plaza Mitre, la Plaza San Martín, el paseo de la Costanera (Plaza Italia) y polos de atracción turística como el predio Costa Surubí y la Playa El Inga.
Excepciones para eventos masivos y Registro de Cuidadores
Pese a la prohibición general, la ordenanza contempla un régimen de excepción limitado a eventos masivos. En dichas ocasiones, la actividad solo podrá ser ejercida por personas previamente empadronadas y autorizadas mediante acto administrativo del Municipio.
La normativa establece las siguientes condiciones operativas para el sector:
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Creación del Registro: se habilita la nómina de Cuidadores de Vehículos en la Dirección de Inspección General, dependiente de la Secretaría de Gobierno.
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Carácter del permiso: la autorización será personal, precaria, intransferible, de renovación anual y sin costo de tasas. Debe gestionarse 30 días antes de su vencimiento.
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Aportes voluntarios: queda expresamente prohibida la exigencia de una tarifa fija. La retribución por el servicio será exclusivamente a voluntad del conductor.
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Identificación obligatoria: los cuidadores habilitados deberán usar un chaleco reflectario y una credencial visible con nombre, DNI, foto, número de permiso, sector asignado y fecha de vencimiento.
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Intervención policial: aquellas personas que ejerzan la actividad sin permiso deberán cesar de inmediato a requerimiento del personal municipal o de la Policía de Corrientes. Ante faltas graves, las credenciales serán revocadas por dos años.