Cruzar a Brasil por Santo Tomé cuesta más: las nuevas tarifas del peaje en noviembre

Se actualizaron las tarifas del peaje del Puente Internacional de la Integración, que conecta Santo Tomé, Corrientes, con San Borja, Brasil. Con la actualización, cruzar en un auto particular pasó de costar $1.600 a $1.700, mientras que en moneda brasileña el valor aumentó de 4,70 a 5 reales. De esta manera, el incremento fue de $100 o 0,30 reales respecto de octubre.

El nuevo cuadro tarifario entró en vigencia el 1° de noviembre y se mantendrá hasta el 30 de este mes y los nuevos montos fueron comunicados la concesionaria CS Rodovias Mercosul.

En el caso de los vehículos con remolque, la tarifa se mantiene en $2.500, aunque registra una suba en reales: pasó de 7,10 a 7,50. Por su parte, los ómnibus y colectivos también tuvieron un aumento. En octubre pagaban $5.000 o 14,20 reales, mientras que desde noviembre deben abonar $5.100 o 15,10 reales.

¿Quiénes están exentos de pagar el peaje?

La actualización no modifica las categorías que tienen permitido cruzar sin abonar el peaje. Las motocicletas continúan exentas, al igual que los autos particulares cuyos propietarios estén registrados en el Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF).

Este beneficio alcanza a los vecinos de Santo Tomé y San Borja que cuentan con la documentación correspondiente. Quienes todavía no renovaron su TVF pueden realizar el trámite en las oficinas del Centro Unificado de Frontera.