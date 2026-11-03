Alerta por tormentas en Corrientes: 13 ciudades bajo nivel naranja y otras 9 en amarillo

Corrientes tendrá una jornada marcada por las tormentas fuertes este miércoles. Luego de una jornada calurosa, rige una doble alerta para distintos puntos de la provincia. Durante la madrugada se espera un nivel amarillo, mientras que para la mañana y la tarde se elevará a naranja en varias localidades del territorio correntino.

Qué localidades están bajo alerta naranja

Fuente: SMN

La alerta naranja alcanza a Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.

Según el informe meteorológico, estas zonas podrían ser afectadas por tormentas fuertes, algunas puntualmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores en algunos sectores de manera puntual.

Dónde rige la alerta amarilla

Por otra parte, la alerta amarilla comprende a Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce. Para estas localidades, el aviso estará vigente durante la madrugada y la mañana del miércoles.

En estos sectores se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superarse de forma puntual.

El pronóstico para los próximos días

Cómo estará el tiempo en Corrientes durante los próximos días

El cambio de condiciones también se sentirá en las temperaturas. Después de los 32°C registrados este martes, para el miércoles se espera un leve descenso térmico, con máximas que oscilarán entre los 21°C y los 28°C.

Durante los próximos días continuará un escenario de temperaturas más moderadas, con mínimas cercanas a los 15°C y máximas que rondarán los 28°C.