Confirmaron la reapertura del paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) comunicó oficialmente la reapertura del paso fronterizo que conecta la ciudad correntina de Ituzaingó con la localidad paraguaya de Ayolas, operativo que comenzará a regir a partir de las 00:00 de este sábado 7 de noviembre.

La decisión institucional fue adoptada tras evaluar la evolución favorable de las variables técnicas en la central hidroeléctrica y el paulatino descenso de los niveles hídricos de la cuenca.

Asimismo, las autoridades consideraron fundamental restablecer el tránsito internacional ante el sensible incremento de la demanda migratoria proyectada en la zona con motivo de la histórica visita del Papa Leon XIV a Argentina.

Cabe recordar que la viabilidad del tránsito vehicular y peatonal sobre la represa se encontraba suspendida desde el pasado 13 de octubre, cuando la entidad decretó el cierre preventivo de los controles migratorios ante las alertas meteorológicas y el marcado aumento de los caudales del río Paraná.

Reanudación de los circuitos turísticos e itinerarios

Junto con el restablecimiento del cruce internacional sobre el coronamiento de la represa, la entidad binacional anunció la inmediata reactivación del programa de recorridas guiadas para delegaciones locales y visitantes.

A través del Centro de Visitantes, se retomarán los itinerarios turísticos con destino a la Central Hidroeléctrica Yacyretá y al predio de obras del brazo Aña Cuá.

Las salidas de los contingentes se realizarán diariamente, de lunes a domingos, en sus dos horarios habituales fijados a las 09:00 y a las 14:00.