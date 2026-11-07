Sayjú, la yaguareté que tuvo dos crías en una zona del Iberá donde nunca había ocurrido

Una nueva generación de yaguaretés crece en libertad en los Esteros del Iberá. El nacimiento de dos cachorros en el Portal San Nicolás del Parque Nacional Iberá representa un nuevo avance para la recuperación de esta especie emblemática de Corrientes y una señal de que comienza a reproducirse en nuevos sectores del área protegida.

Los pequeños son hijos de Sayjú, una hembra de apenas tres años que protagonizó un acontecimiento significativo para el proyecto de conservación. Se convirtió en la primera yaguareté en tener cachorros fuera de la Isla San Alonso, considerada el principal núcleo reproductivo de ejemplares silvestres del proyecto.

Rewilding Argentina

Desde la Fundación Rewilding Argentina destacaron que este nacimiento demuestra que la especie no solo continúa reproduciéndose en una zona específica del parque, sino que también comienza a establecerse y criar en otros sectores del Iberá.

Cómo confirmaron el nacimiento

El hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto de los guardaparques del área protegida y el equipo de la fundación. Los primeros indicios aparecieron durante las recorridas que realizan habitualmente por el territorio y, posteriormente, las cámaras trampa permitieron registrar a Sayjú junto a sus dos cachorros y confirmar el nacimiento.

La presencia de una hembra joven criando fuera de la Isla San Alonso representa un paso importante para la expansión territorial de la especie. Se trata de una señal alentadora para los esfuerzos de recuperación del yaguareté, que busca volver a ocupar los ambientes naturales donde históricamente habitó.

Rewilding Argentina

La elección de los nombres

Además, el nacimiento tendrá un componente especial para la comunidad de San Miguel. En el marco del Día de los Parques Nacionales, el Parque Nacional Iberá organizó una actividad junto a las escuelas de la localidad para que los estudiantes participen de la elección de los nombres de los dos cachorros.

La propuesta permitirá que los alumnos se involucren en una historia que representa mucho más que la llegada de dos nuevos ejemplares: es parte de un proceso de recuperación de la fauna silvestre y de conservación de una de las especies más representativas de los Esteros del Iberá.

Desde Rewilding Argentina remarcaron la importancia de cada nacimiento en libertad para consolidar el regreso del yaguareté a la región. Cada nuevo individuo representa una oportunidad para fortalecer la población silvestre y avanzar en la recuperación de la especie en Corrientes.