Ingreso a Corrientes: fin de semana extra largo y kilómetros de fila en el puente

El comienzo del feriado largo provocó un importante congestionamiento en el principal cruce interprovincial. Desde las primeras horas del día se registró una extensa fila de vehículos que avanzaban con lentitud en dirección a la capital correntina, generando demoras y malestar entre los conductores.

Filas interminables

El flujo vehicular se intensificó notablemente con el correr de la jornada, especialmente en el carril de ingreso, donde familias, turistas y trabajadores se concentraron para cruzar hacia la ciudad. La circulación se volvió intermitente en varios tramos, lo que obligó a los automovilistas a esperar durante horas para avanzar.

Muchos de los vehículos provenían desde Resistencia y otras localidades cercanas, lo que incrementó el tránsito habitual del corredor. La situación se volvió más notoria en horarios pico, cuando la cantidad de autos formó una fila que se extendía por varios metros sobre la calzada.

Este tipo de escenarios suele repetirse en fechas especiales, fines de semana largos y temporadas turísticas, cuando el movimiento entre ambas provincias aumenta considerablemente. Ante este panorama, se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar las distancias y prever demoras al momento de planificar el cruce.